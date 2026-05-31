«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 30 мая

В субботу, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Третий круг. Результаты на 30 мая:

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Захари Свайда (США) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6

Флавио Коболли (Италия) – Лёнер Тьен (США) – 6:2, 6:2, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Мартин Ландалус (Испания) – 6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 7:6

Моиз Куаме (Франция) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 3:6, 4:6, 6:7

Маттео Арнальди (Италия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:4, 7:6, 6:7, 1:6, 2:6

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Брэндон Накашима (США) – 5:7, 6:1, 7:6, 7:6