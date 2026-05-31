«Коко — настоящая чемпионка. Я её очень уважаю». Потапова — о Гауфф

30-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова, представляющая Австрию, прокомментировала свою победу в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 над действующей чемпионкой турнира американкой Кори Гауфф (4) со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 4
4 		7 7 6
         
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Коко — настоящая чемпионка. Я её очень уважаю. Я боролась до последнего очка, и вот результат», — приводит слова Потаповой ESPN.

В следующем круге соперницей Потаповой станет россиянка Анна Калинская (24-я ракетка мира).

Калинская в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла соперницу из Колумбии Камилу Осорио, занимающую в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 0:6, 6:2.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
