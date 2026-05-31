«Он цокал. Он очень много болтал». Тиафо — о словесной перепалке с Фарией на РГ-2026
22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал словесную перепалку с португальцем Жайме Фарией во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2 в пользу теннисиста из США.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 21:25 МСК
Жайме Фария
115
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 4 1 2
4 		6 2 7 7 6 6
             
Фрэнсис Тиафо
22
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Хватит притворяться крутым. Ты не жёсткий, брат. Просто играй», — сказал Тиафо Фарии во время матча.

«Мне нужна была эта перепалка. Потому что я вёл в счёте, но всё равно немного нервничал. А он цокал. Он очень много болтал. Он думал, что он боксер Райан Гарсия или что-то в этом роде», — приводит слова Тиафо Daily Mail.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Фрэнсис Тиафо встретится с итальянцем Маттео Арнальди (104-й номер мирового рейтинга АТР).

