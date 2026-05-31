«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 31 мая

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 31 мая
Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч восьмого игрового для.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 4-й круг. Расписание на 31 мая (время — московское):

12:00. Марта Костюк (Украина, 15) — Ига Швёнтек (Польша, 3);

12:00. Сорана Кырстя (Румыния, 18) — Ван Сиюй (Китай, Q);

13:30. Элина Свитолина (Украина, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11);

15:30. Мирра Андреева (Россия, 8) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR).

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
