Ига Швёнтек — Марта Костюк: во сколько начало, где смотреть матч 4-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 31 мая, в Париже (Франция) состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между третьей ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и представительницей Украины Мартой Костюк, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 12:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.