«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 31 мая
Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. 4-й круг. Расписание на 31 мая (время — московское):
- 13:30. Рафаэль Ходар (Испания, 29) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 89);
- 16:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды, 106) — Александр Зверев (Германия, 3);
- 17:00. Якуб Меншик (Чехия, 27) — Андрей Рублёв (Россия, 13);
- 21:15. Каспер Рууд (Норвегия, 16) — Жоао Фонсека (Бразилия, 30).
Материалы по теме
Комментарии