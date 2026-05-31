До четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2026 добрались лишь четыре чемпиона ТБШ

В четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026 в мужском и женском одиночном разрядах вышли лишь четыре игрока, которые ранее побеждали на турнирах «Большого шлема», и все они остались в женской части турнира.

Всего в розыгрыше турнира стартовали 16 чемпионов ТБШ (5 мужчин и 11 женщин). До старта третьего круга в сетке турнира оставались шесть игроков. На этой стадии проиграли серб Новак Джокович и американка Кори Гауфф. Таким образом, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 сыграют лишь четыре чемпиона турнира «Большого шлема»: полька Ига Швёнтек, белоруска Арина Соболенко, американка Мэдисон Киз и японская теннисистка Наоми Осака.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями соревнований являются американка Кори Гауфф и испанец Карлос Алькарас.