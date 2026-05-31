20 финалистов турниров на грунте-2026 не дошли до четвёртого круга «Ролан Гаррос»

До четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 не смогли добраться 20 финалистов прошедших грунтовых турниров в сезоне-2026.

В женской части турнира не смогли выйти в четвёртый круг финалистки турнира в Чарльстоне (Пегула и Стародубцева), Боготы (Боузкова и Удварди), Штутгарта (Рыбакина и Мухова), Страсбурга (Наварро и Мбоко), а также Рабата (Марчинко и Калинина). Также не смогла пробиться в данную стадию «Ролан Гаррос» – 2026 финалистка «тысячника» в Риме и действующая победительница турнира американка Кори Гауфф. Не принимает участия в розыгрыше турнира украинка Вероника Подрез (Руан).

Продолжают свой путь на Открытом чемпионате Франции – 2026 россиянка Мирра Андреева (Линц), представительница Австрии Анастасия Потапова (Линц), украинки Марта Костюк (Мадрид, Руан) и Элина Свитолина (Рим).

В мужской сетке одиночного разряда не смогли продолжить свой путь на турнире испанец Даниэль Мерида-Агилар (Бухарест), итальянец Янник Синнер (Монте-Карло, Рим, Мадрид), аргентинцы Мариано Навоне (Бухарест, Женева), Роман Андрес Бурручага (Хьюстон), Марко Трунгеллити (Марракеш), американцы Томми Пол (Хьюстон, Гамбург), Бен Шелтон (Мюнхен) и Лёнер Тьен (Женева), перуанец Игнасио Бусе (Гамбург). Не принимают участия в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2026 испанец Карлос Алькарас и француз Артюр Фис.

Продолжают свой путь на турнире испанец Рафаэль Ходар (Марракеш), итальянец Флавио Коболли (Мюнхен), россиянин Андрей Рублёв (Барселона), немец Александр Зверев (Мадрид) и норвежец Каспер Рууд (Рим).