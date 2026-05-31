«Сложно вспомнить хоть что-то». Берреттини поделился эмоциями от пятисетовика с Комесаньей

Маттео Берреттини (105-я ракетка мира) объяснил, благодаря чему выиграл матч третьего круга «Ролан Гаррос», и рассказал, как сложно было вернуть высокий уровень игры.

— Браво, Маттео. Можешь сказать, что в итоге стало решающим фактором в этом эпичном сражении?

— Я не знаю. Возможно, потому что я не играл на этом турнире пять лет и очень хотел ещё поиграть, но тяжело, когда у обеих сторон были матчболы. Нужна была и удача — она всегда нужна. Обычно я всё помню, но сейчас мне сложно вспомнить хоть что-то. Я счастлив, что завершил матч. Я чувствовал себя хорошо и физически, и морально. Я боролся за каждое очко с начала и до конца. Я действительно счастлив.

— Когда ты почувствовал, что снова можешь тренироваться, играть и действительно быть в соревновательной форме?

— Как я сказал, если вы следили за мной с моего возвращения прошлым летом, я говорил себе: на это потребуется время, нужна будет динамика, уверенность, которая приходит от практики. Так часто я оказывался в ситуации, когда тело было готово, но не дух, или дух был готов, но не тело. Очень важно иметь и то, и другое, чтобы показывать свой лучший теннис и бороться. Я чувствовал себя довольно хорошо и в конце прошлого года, когда играл на Кубке Дэвиса. В начале этого года у меня была очень хорошая предсезонка. К сожалению, в Австралии я повредил мышцы живота и много работал над своим менталитетом. Я доверяю своему телу — все турниры, будь то «челленджеры» или «Мастерсы», дали мне эту уверенность, — сказал Берреттини на пресс-конференции «Ролан Гаррос».