Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россия лидирует по количеству теннисисток в сетке «РГ»-2026 после 3-го круга турнира

Россия лидирует по количеству теннисисток в сетке «РГ»-2026 после 3-го круга турнира
Комментарии

Россия лидирует по количеству представительниц в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026. В этой стадии турнира сыграют сразу три представительницы страны: Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Также в этой стадии турнира сыграют по две теннисистки с Украины (Марта Костюк и Элина Свитолина), Швейцарии (Белинда Бенчич и Хиль Белен Тайхман) и Польши (Ига Швёнтек и Майя Хвалинска). За право выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 также поборются по одной представительнице Беларуси (Арина Соболенко), США (Мэдисон Киз), Японии (Наоми Осака), Румынии (Сорана Кырстя), Австрии (Анастасия Потапова), Франции (Диан Парри) и Китая (Ван Сиюй).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android