Все новости
Россия имеет наибольшее представительство в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Теннисисты России имеют наибольшее представительство в четвёртом круге одиночных разрядов мужского и женского турниров «Ролан Гаррос» – 2026. В женской части турнира сыграют три россиянки: Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская. В четвёртом круге мужского разряда сыграет один россиянин — Андрей Рублёв.

три теннисиста — США (Фрэнсис Тиафо, Захари Свайда, Мэдисон Киз), Италия (Маттео Берреттини, Маттео Арнальди, Флавио Коболли);

два теннисиста – Испания (Рафаэль Ходар, Пабло Карреньо-Буста), Украина (Элина Свитолина, Марта Костюк), Швейцария (Белинда Бенчич, Хиль Белен Тайхман), Польша (Ига Швёнтек, Майя Хвалинска).

Также в четвёртом круге турнира сыграют по одному представителю Беларуси, Японии, Китая, Аргентины, Германии, Канады, Чехии, Бразилии, Румынии, Чили, Франции, Австрии, Норвегии, Нидерландов.

