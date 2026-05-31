Суперкомпьютер Opta считает Соболенко главным фаворитом на победу на «РГ»-2026

Суперкомпьютер Opta считает, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко является главным фаворитом на «Ролан Гаррос» – 2026 после первой недели турнира. Она лидирует в списке претендентов с вероятностью победы в 20,7%.

На втором месте находится шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек (15,2%), замыкает тройку лидеров швейцарка Белинда Бенчич (10,9%). В топ-5 теннисисток с самой большой вероятностью победы на турнире также входят румынка Сорана Кырстя (6,8%) и россиянка Анна Калинская (6,5%).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

