«Горячий шоколад и Netflix». Соболенко рассказала, как справляется с жарой на «РГ»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как справляется с жаркой погодой во время «Ролан Гаррос» — 2026.

«На корте я просто стараюсь сохранять прохладу. Прикладываю много льда к лицу и ногам, стараюсь охлаждать тело. На самом деле двигаться по корту не так уж тяжело. Мне кажется, хуже просто сидеть в такую жару и буквально вариться. Когда играешь — всё нормально.

Вне корта мне нравится проводить время с командой и друзьями, ходить на ужин. Иногда выбираюсь на прогулку. Просто стараюсь жить спокойно. Или смотрю Netflix. Думаю, сегодня [30 мая] я как раз в настроении вернуться в номер, пройти восстановительные процедуры, включить Netflix.

Выпью горячего шоколада — да, всё ещё горячего шоколада, потому что кондиционер в номере работает где-то на 16 градусов. Так что горячий шоколад и Netflix», – сказала Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026.