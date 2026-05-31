Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Суперкомпьютер Opta выбрал Оже-Альяссима фаворитом «РГ»-2026, Рублёв — четвёртый в списке

Суперкомпьютер Opta выбрал Оже-Альяссима фаворитом «РГ»-2026, Рублёв — четвёртый в списке
Комментарии

Суперкомпьютер Opta выбрал фаворитов на победу на Открытом чемпионате Франции – 2026 после завершения первой игровой недели турнира. Лидирует в списке шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим с вероятностью победы в 14,8%.

На втором месте идёт немец Александр Зверев (14,6%), замыкает тройку лидеров итальянец Флавио Коболли (8,1%). Российский теннисист Андрей Рублёв идёт на четвёртом месте в списке фаворитов с вероятностью победы в 7,8%. Также в топ-5 лидеров находится американец Фрэнсис Тиафо (7,3%).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Материалы по теме
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android