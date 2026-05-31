Суперкомпьютер Opta выбрал Оже-Альяссима фаворитом «РГ»-2026, Рублёв — четвёртый в списке

Суперкомпьютер Opta выбрал фаворитов на победу на Открытом чемпионате Франции – 2026 после завершения первой игровой недели турнира. Лидирует в списке шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим с вероятностью победы в 14,8%.

На втором месте идёт немец Александр Зверев (14,6%), замыкает тройку лидеров итальянец Флавио Коболли (8,1%). Российский теннисист Андрей Рублёв идёт на четвёртом месте в списке фаворитов с вероятностью победы в 7,8%. Также в топ-5 лидеров находится американец Фрэнсис Тиафо (7,3%).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.