Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Осакой на «РГ»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с японкой Наоми Осакой.

«Мне кажется, последний матч в Мадриде был очень напряжённым и проходил на высоком уровне. В той встрече она действительно прибавила и подняла свой уровень игры.

Я просто готова к борьбе. Готова выйти на корт и бороться за этот матч, за эту победу. Готова сделать всё необходимое, чтобы выиграть», – сказала Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга в Париже.