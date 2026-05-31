Соболенко рассказала о сложностях в путешествиях по турнирам с собакой

Соболенко рассказала о сложностях в путешествиях по турнирам с собакой
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о сложностях путешествий по турнирам с собакой.

«Думаю, мы не очень хорошо выбираем места проживания с точки зрения наличия рядом парка, чтобы можно было выйти и погулять с собакой. Обычно мы придерживаемся своих привычек, останавливаемся в центре города, а там не всегда есть место для прогулок.

Но пока всё идёт хорошо. Он очень умный пёс, очень спокойный, расслабленный и легко адаптируется к новым местам. Пока всё складывается отлично», – сказала Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга в Париже.

