Сорана Кырстя – Ван Сиюй, результат матча 31 мая 2026, счет 2:0, 4-й круг Ролан Гаррос – 2026

Сорана Кырстя вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, где может сыграть с Андреевой
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в четвёртом круге турнира китаянку Ван Сиюй (148-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Ван Сиюй
148
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За время матча Кырстя выполнила одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Ван Сиюй не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

За право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2026 Сорана Кырстя поспорит с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
