Сорана Кырстя вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, где может сыграть с Андреевой
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в четвёртом круге турнира китаянку Ван Сиюй (148-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За время матча Кырстя выполнила одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Ван Сиюй не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.
За право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2026 Сорана Кырстя поспорит с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария).
