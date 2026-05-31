Анастасия Потапова стала автором уникального достижения для австрийского тенниса
Поделиться
30-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова стала первой представительницей Австрии, которой удалось одержать победу в матче с действующей победительницей турнира «Большого шлема» в матче одиночного разряда мэйджора, сообщает Opta Ace. Потапова обыграла американку Кори Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|4
|
|7 7
|6
30
Анастасия Потапова
А. Потапова
Ранее австрийские теннисистки никогда не побеждали действующих чемпионок турнира «Большого шлема» в рамках одиночных разрядов на мэйджорах, имея при этом баланс побед/поражений 0-13.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2026
-
14:58
-
14:35
-
14:17
-
14:08
-
14:04
-
13:50
-
13:43
-
13:22
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:08
-
11:58
-
11:04
-
10:57
-
10:52
-
10:39
-
10:13
-
10:08
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
08:09
-
06:01
-
02:32
-
01:51
-
01:45
-
01:33
-
01:05
-
00:57
-
00:32
-
00:30
-
00:18
-
00:16