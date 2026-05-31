Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова стала автором уникального достижения для австрийского тенниса

30-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова стала первой представительницей Австрии, которой удалось одержать победу в матче с действующей победительницей турнира «Большого шлема» в матче одиночного разряда мэйджора, сообщает Opta Ace. Потапова обыграла американку Кори Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 4
4 		7 7 6
         
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Ранее австрийские теннисистки никогда не побеждали действующих чемпионок турнира «Большого шлема» в рамках одиночных разрядов на мэйджорах, имея при этом баланс побед/поражений 0-13.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.

