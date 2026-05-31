Анастасия Потапова стала автором уникального достижения для австрийского тенниса

30-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова стала первой представительницей Австрии, которой удалось одержать победу в матче с действующей победительницей турнира «Большого шлема» в матче одиночного разряда мэйджора, сообщает Opta Ace. Потапова обыграла американку Кори Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Ранее австрийские теннисистки никогда не побеждали действующих чемпионок турнира «Большого шлема» в рамках одиночных разрядов на мэйджорах, имея при этом баланс побед/поражений 0-13.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.