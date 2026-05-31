Ига Швёнтек проиграла Костюк в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратная чемпионка турнира, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив в матче четвёртого круга украинке Марте Костюк (15-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. За время матча Костюк выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Ига Швёнтек не сделала в игре эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.