Марта Костюк – Ига Швёнтек, результат матча 31 мая 2026, счет 2:0, 4-й круг Ролан Гаррос – 2026

Ига Швёнтек проиграла Костюк в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турнира, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив в матче четвёртого круга украинке Марте Костюк (15-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. За время матча Костюк выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Ига Швёнтек не сделала в игре эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.

