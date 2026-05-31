Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«До сих пор не могу поверить». Костюк — о победе над Игой Швёнтек в 1/8 финала «РГ»

«До сих пор не могу поверить». Костюк — о победе над Игой Швёнтек в 1/8 финала «РГ»
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я до сих пор в шоке. Ига — невероятный игрок, она четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос». Я действительно до сих пор не могу поверить, что мне удалось сегодня её победить.

Моя победная серия на грунте? Я стараюсь просто получать удовольствие, возможно, это самое важное. Я проснулась утром и подумала, какой невероятный день будет впереди, что буду играть здесь против Иги.

Я стараюсь не фокусироваться на результате. Потому что я играю в теннис, потому что люблю его, а не ради побед. Я хочу делать людей счастливыми», – сказала Костюк в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android