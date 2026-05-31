«До сих пор не могу поверить». Костюк — о победе над Игой Швёнтек в 1/8 финала «РГ»

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.
«Я до сих пор в шоке. Ига — невероятный игрок, она четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос». Я действительно до сих пор не могу поверить, что мне удалось сегодня её победить.
Моя победная серия на грунте? Я стараюсь просто получать удовольствие, возможно, это самое важное. Я проснулась утром и подумала, какой невероятный день будет впереди, что буду играть здесь против Иги.
Я стараюсь не фокусироваться на результате. Потому что я играю в теннис, потому что люблю его, а не ради побед. Я хочу делать людей счастливыми», – сказала Костюк в интервью на корте после матча.
- 31 мая 2026
