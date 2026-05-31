Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк впервые в карьере обыграла Игу Швёнтек

Марта Костюк впервые в карьере обыграла Игу Швёнтек
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере обыграла шестикратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек. Это произошло в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026, где украинка была сильнее со счётом 7:5, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее теннисистки трижды встречались друг с другом, и во всех матчах победа оставалась за польской теннисисткой. В последний раз они играли друг с другом в 2024 году в третьем круге турнира в Цинциннати (США). Швёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:2.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Материалы по теме
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android