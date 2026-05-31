Марта Костюк впервые в карьере обыграла Игу Швёнтек
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере обыграла шестикратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек. Это произошло в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026, где украинка была сильнее со счётом 7:5, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Ига Швёнтек
Ранее теннисистки трижды встречались друг с другом, и во всех матчах победа оставалась за польской теннисисткой. В последний раз они играли друг с другом в 2024 году в третьем круге турнира в Цинциннати (США). Швёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:2.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.
