В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2026 будет новая чемпионка

В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2026 будет новая чемпионка
Чемпионкой женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции – 2026 станет теннисистка, которая ранее никогда не побеждала на турнире. Это стало ясно после того, как полька Ига Швёнтек уступила в матче четвёртого круга украинке Марте Костюк со счётом 5:7, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Среди оставшихся в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2026 теннисисток лучший результат на турнире имеет белоруска Арина Соболенко, которая была финалисткой розыгрыша Открытого чемпионата Франции – 2025.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая проиграла в третьем круге розыгрыша турнира этого года Анастасии Потаповой.

