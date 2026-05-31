В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2026 будет новая чемпионка

Чемпионкой женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции – 2026 станет теннисистка, которая ранее никогда не побеждала на турнире. Это стало ясно после того, как полька Ига Швёнтек уступила в матче четвёртого круга украинке Марте Костюк со счётом 5:7, 1:6.

Среди оставшихся в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2026 теннисисток лучший результат на турнире имеет белоруска Арина Соболенко, которая была финалисткой розыгрыша Открытого чемпионата Франции – 2025.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая проиграла в третьем круге розыгрыша турнира этого года Анастасии Потаповой.