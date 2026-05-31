Соболенко и Осака сыграют в заключительном матче дня на корте Филиппа Шатрье

Матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и японкой Наоми Осакой (16-й номер рейтинга) пройдёт в вечернюю сессию игрового дня соревнований 1 июня.

Стоит отметить, что это станет первая встреча женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции за последние три года, которая пройдёт заключительным запуском в рамках игрового дня турнира на корте Филиппа Шатрье.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая проиграла в третьем круге розыгрыше турнире этого года Анастасии Потаповой.