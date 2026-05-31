Россиянка Доценко сенсационно обыграла чемпионку АО Ефремову на старте юниорского «РГ»

Российская теннисистка Екатерина Доценко обыграла в матче первого круга юниорского разряда «Ролан Гаррос» – 2026 чемпионку юниорского Australian Open – 2026, 623-ю ракетку мира француженку Ксению Ефремову со счётом 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что Ефремова принимала участие в розыгрыше женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026, где в матче первого круга проиграла румынке Соране Кырсте со счётом 3:6, 1:6.

Во втором круге розыгрыша юниорского разряда Открытого чемпионата Франции – 2026 Екатерина Доценко сыграет с победительницей встречи между американкой Сарой Е и представительницей Румынии Джулией Сафиной Попа.

Розыгрыш юниорского разряда «Ролан Гаррос» – 2026 среди девушек проходит с 28 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является австрийская теннисистка Лилли Таггер.