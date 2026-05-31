Дабровски/Кинг – Хромачёва/Шнайттер, результат матча 31 мая 2026, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026, микст

Хромачёва в паре со Шнайттером не смогли выйти в 1/4 финала микста на «РГ»-2026
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и немец Якоб Шнайттер не смогли выйти в 1/4 финала микста «Ролан Гаррос» – 2026, уступив в матче второго круга канадско-американском дуэту Габриэла Дабровски/Эван Кинг со счётом 4:6, 4:6.

Ролан Гаррос — микст. 2-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 14:05 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Дабровски и Кинг выполнили четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Хромачёва и Шнайттер сделали в игре три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2026 пара Дабровски/Кинг сыграет с испано-бразильским дуэтом Кристина Букша/Рафаэл Матос.

