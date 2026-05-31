Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/4 финала парного «РГ»-2026 на втором отказе соперниц подряд
Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции – 2026 с немкой Лаурой Зигемунд, вышла в 1/4 финала турнира после того, как их соперницы по матчу третьего круга Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США) снялись до начала встречи.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес
Отметим, пара Звонарёва/Зигемунд вышла во второй круг турнира после снятия французского дуэта Диан Парри/Фиона Ферро.
За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Звонарёва и Зигемунд поспорят с победительницами встречи Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия) – Улрикке Эйкере (Норвегия)/Куинн Глисон (США).
