Костюк — третий игрок с Украины в Открытой эре, вышедший в 1/4 финала на «Ролан Гаррос»
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала третьим игроком с Украины, которой удалось выйти в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» в Открытой эре, сообщает Opta Ace. Костюк обыграла польку Игу Швёнтек в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 со счётом 7:5, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Ига Швёнтек
Ранее в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» выходили теннисисты Андрей Медведев и Элина Свитолина. Последней принадлежит и лучший результат среди всех украинских теннисистов в истории на турнире (1/4 финала в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах).
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.
