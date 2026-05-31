Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Белинда Бенчич, результат матча 31 мая 2026, счет 2:1, 4-й круг Ролан Гаррос – 2026

Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в матче четвёртого круга швейцарку Белинду Бенчич (11-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 0
         
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Свитолина выполнила три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Бенчич сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Мартой Костюк.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
