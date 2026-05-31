Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в матче четвёртого круга швейцарку Белинду Бенчич (11-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Свитолина выполнила три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Бенчич сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Мартой Костюк.