Андрей Рублёв — Якуб Меншик: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 31 мая, в Париже, Франция, состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2026 между 13-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 Андрей Рублёв – Якуб Меншик.

Меншик ведёт 2-0 по личным встречам. Он дважды обыграл Рублёва в 2024 году на харде: в четвертьфинале Дохи со счётом 6:4, 7:6 (8:6), и во втором круге «Мастерса» в Шанхае — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.