Элина Свитолина повторила результат Серены Уильямс 10-летней давности
Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала самой возрастной теннисисткой после американки Серены Уильямс, которой удалось выйти в четвертьфинал на «тысячнике» в Риме, Италия, и на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. Свитолина вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:0.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
7
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|0
11
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выходила в четвертьфиналы на турнире в Риме и Открытом чемпионате Франции в 2016 году.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Мартой Костюк.
