Во второй раз в истории в 1/4 финала ТБШ вышли две представительницы Украины

Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа проходят матчи четвёртого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В четвертьфинал соревнований пробились седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина и её соотечественница Марта Костюк, занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга.

Во второй раз в истории в 1/4 финала турнира «Большого шлема» вышли две представительницы Украины. Впервые это случилось на Australian Open — 2024, когда в четвертьфиналах сыграли Даяна Ястремская и Марта Костюк.

В четвёртом круге Свитолина обыграла Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:0, Костюк на этой же стадии победила Игу Швёнтек (7:5, 6:1).