Ига Швёнтек не вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции она проиграла сопернице из Украины Марте Костюк (5:7, 1:6), занимающей в мировом рейтинге 15-е место.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Ига Швёнтек
Семь лет назад полька проиграла на турнире в Париже в четвёртом круге румынке Симоне Халеп (1:6, 0:6).
В карьере Швёнтек есть четыре победы в финале «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024).
«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.
