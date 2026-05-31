Ига Швёнтек не вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции она проиграла сопернице из Украины Марте Костюк (5:7, 1:6), занимающей в мировом рейтинге 15-е место.

Семь лет назад полька проиграла на турнире в Париже в четвёртом круге румынке Симоне Халеп (1:6, 0:6).

В карьере Швёнтек есть четыре победы в финале «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.