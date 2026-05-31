Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек не вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции она проиграла сопернице из Украины Марте Костюк (5:7, 1:6), занимающей в мировом рейтинге 15-е место.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Семь лет назад полька проиграла на турнире в Париже в четвёртом круге румынке Симоне Халеп (1:6, 0:6).

В карьере Швёнтек есть четыре победы в финале «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
