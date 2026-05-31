Костюк — вторая с 1975 года, кто выиграл первые 16 матчей на грунте в сезоне не в топ-10

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала вторым игроком с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году, которая выиграла свои первые 16 матчей на грунте в сезоне, находясь вне топ‑10, после Жюстин Энен в 2005 году.

Сегодня, 31 мая, Костюк в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла польскую теннисистку Игу Швёнтек со счётом 7:5, 6:1. За выход в полуфинал соревнований она поспорит со своей соотечественницей Элиной Свитолиной.

Ранее в этом сезоне Марта Костюк выиграла грунтовые турниры WTA-250 в Руане и WTA-1000 в Мадриде.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

