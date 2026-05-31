Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сорана Кырстя — третья по возрасту четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в Открытой эре

Сорана Кырстя — третья по возрасту четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в Открытой эре
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя стала третьей по возрасту четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Сегодня, 31 мая, Кырстя в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2026 обыграла китаянку Ван Синьюй (6:3, 7:6 (7:4)), занимающую в мировом рейтинге 148-е место. На момент победы возраст румынки составил 36 лет 47 дней.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Ван Сиюй
148
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

По этому показателю Кырстя уступает двум теннисисткам: немке Хельге Ниссен-Мастхофф, вышедшей в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 1978 году в возрасте 36 лет 199 дней, и Билли Джин Кинг (1980 год, 36 лет 186 дней).

В следующем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Кырстя встретится с победительницей матча между Миррой Андреевой и Хиль Белен Тайхман.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
