Сорана Кырстя — третья по возрасту четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в Открытой эре

18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя стала третьей по возрасту четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Сегодня, 31 мая, Кырстя в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2026 обыграла китаянку Ван Синьюй (6:3, 7:6 (7:4)), занимающую в мировом рейтинге 148-е место. На момент победы возраст румынки составил 36 лет 47 дней.

По этому показателю Кырстя уступает двум теннисисткам: немке Хельге Ниссен-Мастхофф, вышедшей в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 1978 году в возрасте 36 лет 199 дней, и Билли Джин Кинг (1980 год, 36 лет 186 дней).

В следующем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Кырстя встретится с победительницей матча между Миррой Андреевой и Хиль Белен Тайхман.