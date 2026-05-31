Сорана Кырстя — третья по возрасту четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в Открытой эре
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя стала третьей по возрасту четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Сегодня, 31 мая, Кырстя в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2026 обыграла китаянку Ван Синьюй (6:3, 7:6 (7:4)), занимающую в мировом рейтинге 148-е место. На момент победы возраст румынки составил 36 лет 47 дней.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
148
Ван Сиюй
По этому показателю Кырстя уступает двум теннисисткам: немке Хельге Ниссен-Мастхофф, вышедшей в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 1978 году в возрасте 36 лет 199 дней, и Билли Джин Кинг (1980 год, 36 лет 186 дней).
В следующем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Кырстя встретится с победительницей матча между Миррой Андреевой и Хиль Белен Тайхман.
