«Потеряла контроль над матчем». Швёнтек — о поражении в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила украинке Марте Костюк со счётом 5:7, 1:6.

— Ты принимаешь поражения иначе, чем, может быть, принимала их несколько лет назад? Или что‑то изменилось? Ты больше переживаешь?

— Нет, нет. Мне кажется, я, может быть, даже больше переживаю, потому что… нет, я всегда переживала. Иногда бывают поражения, от которых тяжело отойти, потому что понимаешь, что это просто был не твой день. Или ты знаешь, что соперник был лучше. Думаю, это зависит от причины поражения. Сегодня после матча было неприятно, потому что знаю, могла сыграть лучше. Сегодня у меня не получилось. Я сделала всё, чтобы справиться, но было тяжело. Сейчас ничего не остаётся, кроме как извлечь урок и попытаться работать, постараться сыграть лучше в следующий раз.

— Сегодня это было для тебя знакомое поражение или ты чувствуешь, что можешь определить те места, где прогрессируешь, даже несмотря на поражение…

— Конечно, я потеряла контроль над матчем. Для меня не было возможности вернуться. Потому что чувствовала себя всё хуже и хуже. Это не позитивно. Это другое по сравнению с поражениями от Элины в Риме или от Андреевой в Штутгарте. Это не очень. Понимаю, что проиграла, потому что была напряжена. Моё тело не могло правильно действовать. Но это не в первый раз. Так что да, нужно над этим работать. Честно говоря, для меня, может быть, самое тяжёлое поражение — когда матч был у тебя в руках и не знаю… принимаешь глупые решения и упускаешь его, а соперница вдруг возвращается. Плохо и тогда, когда твой теннис просто ужасен и ты понимаешь, что хуже, чем соперницы, с которыми играла. Конечно, сегодня проиграла, потому что Марта воспользовалась шансом, а я была супернапряжённой. Мне кажется, над этим можно поработать. Есть причина, возможно, есть решение. Может, это не займёт неделю или месяц, возможно, даже сезон или больше. Но я должна верить, что смогу с этим справиться и не сдаваться так быстро, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.