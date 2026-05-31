Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Ходар — Пабло Карреньо-Буста, результат матча 31 мая 2026, счёт 3:2, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Рафаэль Ходар вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026
29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в мировом рейтинге 89-е место. Встреча соперников продолжалась 3 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

По ходу матча Ходар подал навылет три раза, сделал аналогичное количество двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк-пойнтов из 11. Карреньо-Буста сделал также три эйса и три двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Ходар сразится с победителем матча между Александром Зверевым и Йеспером де Йонгом.

