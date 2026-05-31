Рафаэль Ходар вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в мировом рейтинге 89-е место. Встреча соперников продолжалась 3 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|6
|
|6
|1
|2
|2
89
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
По ходу матча Ходар подал навылет три раза, сделал аналогичное количество двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк-пойнтов из 11. Карреньо-Буста сделал также три эйса и три двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 14.
В следующем круге Ходар сразится с победителем матча между Александром Зверевым и Йеспером де Йонгом.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2026
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:50
-
17:27
-
17:24
-
16:55
-
16:30
-
16:17
-
15:46
-
15:35
-
15:20
-
15:04
-
14:58
-
14:35
-
14:17
-
14:08
-
14:04
-
13:50
-
13:43
-
13:22
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:08
-
11:58
-
11:04
-
10:57
-
10:52
-
10:39
-
10:13
-
10:08
-
09:50
-
09:45
-
09:40