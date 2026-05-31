29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в мировом рейтинге 89-е место. Встреча соперников продолжалась 3 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

По ходу матча Ходар подал навылет три раза, сделал аналогичное количество двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк-пойнтов из 11. Карреньо-Буста сделал также три эйса и три двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Ходар сразится с победителем матча между Александром Зверевым и Йеспером де Йонгом.