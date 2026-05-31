Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Ходар – четвёртый тинейджер из Испании, вышедший в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Рафаэль Ходар – четвёртый тинейджер из Испании, вышедший в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии

29-я ракетка мира теннисист Рафаэль Ходар стал четвёртым тинейджером, представляющим Испанию, кому удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Сегодня, 31 мая, 19-летний спортсмен в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2), занимающего в мировом рейтинге 89-е место.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 6 6
6 		6 1 2 2
             
Пабло Карреньо-Буста
89
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Ранее подобного достигали, будучи тинейджерами, Карлос Коста, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

В следующем круге Ходар сразится с победителем матча между Александром Зверевым и Йеспером де Йонгом. Мужской «Ролан Гаррос» завершится в воскресенье, 7 июня.

Материалы по теме
Фото
«Я бы никогда так не сделал». Ходар — о том, что якобы толкнул болдевочку в матче на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android