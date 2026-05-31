Рафаэль Ходар – четвёртый тинейджер из Испании, вышедший в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

29-я ракетка мира теннисист Рафаэль Ходар стал четвёртым тинейджером, представляющим Испанию, кому удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Сегодня, 31 мая, 19-летний спортсмен в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2), занимающего в мировом рейтинге 89-е место.

Ранее подобного достигали, будучи тинейджерами, Карлос Коста, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

В следующем круге Ходар сразится с победителем матча между Александром Зверевым и Йеспером де Йонгом. Мужской «Ролан Гаррос» завершится в воскресенье, 7 июня.