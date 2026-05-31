Зверев уверенно обыграл де Йонга и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Йеспером де Йонгом, занимающим в мировом рейтинге 106-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Йеспер де Йонг
Александр Зверев
По ходу матча де Йонг сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Зверев подал навылет четыре раза, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Зверев сразится с 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром.
