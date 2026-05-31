Йеспер де Йонг — Александр Зверев, результат матча 31 мая 2026, счёт 0:3, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Зверев уверенно обыграл де Йонга и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Йеспером де Йонгом, занимающим в мировом рейтинге 106-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

31 мая 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		4 1
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
По ходу матча де Йонг сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Зверев подал навылет четыре раза, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Зверев сразится с 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
