Зверев уверенно обыграл де Йонга и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Йеспером де Йонгом, занимающим в мировом рейтинге 106-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

По ходу матча де Йонг сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Зверев подал навылет четыре раза, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Зверев сразится с 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром.