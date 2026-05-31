Андреева — Тайхман: россиянка выиграла первый сет 4-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 31 мая, в Париже (Франция) проходит матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, занимающей 170-ю строчку в рейтинге WTA. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 44 минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Хиль Белен Тайхман.

Ранее теннисистки не встречались друг с другом в официальных матчах в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.