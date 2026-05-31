Александра Панова и Юки Бхамбри проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в миксте

Пара российской теннисистки Александры Пановой и представителя Индии Юки Бхамбри не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге они проиграли американско-британскому дуэту Даризе Кравчик и Нилу Скупски со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Панова и Бхамбри ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кравчик и Скупски три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18 заработанных.

В четвертьфинале соревнований Даризе Кравчик и Нил Скупски сыграют с Лаурой Зигемунд и Эдуардом Роже-Вассленом.