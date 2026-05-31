Александра Панова и Юки Бхамбри проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в миксте
Поделиться
Пара российской теннисистки Александры Пановой и представителя Индии Юки Бхамбри не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге они проиграли американско-британскому дуэту Даризе Кравчик и Нилу Скупски со счётом 1:6, 3:6.
Ролан Гаррос — микст. 2-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Дезире Кравчик
Нил Скупски
Д. Кравчик Н. Скупски
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александра Панова
Юки Бхамбри
А. Панова Ю. Бхамбри
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Панова и Бхамбри ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кравчик и Скупски три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18 заработанных.
В четвертьфинале соревнований Даризе Кравчик и Нил Скупски сыграют с Лаурой Зигемунд и Эдуардом Роже-Вассленом.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2026
-
20:02
-
19:51
-
19:31
-
19:22
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:50
-
17:27
-
17:24
-
16:55
-
16:30
-
16:17
-
15:46
-
15:35
-
15:20
-
15:04
-
14:58
-
14:35
-
14:17
-
14:08
-
14:04
-
13:50
-
13:43
-
13:22
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:08
-
11:58
-
11:04
-
10:57
-
10:52