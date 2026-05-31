Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даризе Кравчик/Нил Скупски — Александра Панова/Юки Бхамбри: результат матча 31 мая, счёт 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Александра Панова и Юки Бхамбри проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в миксте
Комментарии

Пара российской теннисистки Александры Пановой и представителя Индии Юки Бхамбри не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге они проиграли американско-британскому дуэту Даризе Кравчик и Нилу Скупски со счётом 1:6, 3:6.

Ролан Гаррос — микст. 2-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Кравчик Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Юки Бхамбри
Индия
Юки Бхамбри
А. Панова Ю. Бхамбри

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Панова и Бхамбри ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кравчик и Скупски три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18 заработанных.

В четвертьфинале соревнований Даризе Кравчик и Нил Скупски сыграют с Лаурой Зигемунд и Эдуардом Роже-Вассленом.

Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android