Мирра Андреева — Хиль Белен Тайхман: результат матча 31 мая, счёт 2:0, 4-й круг Ролан Гаррос

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В четвёртом круге она обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (170-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:35 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Хиль Белен Тайхман
170
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Тайхман один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Андреева третий год подряд выходит в 1/4 финала «Ролан Гаррос». За выход в полуфинал соревнований Мирра поспорит с 36-летней румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
