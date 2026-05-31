Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В четвёртом круге она обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (170-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Тайхман один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Андреева третий год подряд выходит в 1/4 финала «Ролан Гаррос». За выход в полуфинал соревнований Мирра поспорит с 36-летней румынской теннисисткой Сораной Кырстей.