Александр Зверев, «РГ»-2026: результаты 31 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 31 мая, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл матч четвёртого круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2;
1/32 финала: Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2. 6:2;
1/16 финала: Александр Зверев (Германия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.
1/8 финала: Александр Зверев (Германия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/4 финала: Рафаэль Ходар (Испания, 27).

Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

полуфинал: Андрей Рублёв (Россия, 13);
финал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
