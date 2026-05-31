Александр Зверев, «РГ»-2026: результаты 31 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 31 мая, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл матч четвёртого круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.
Результаты Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:
1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2;
1/32 финала: Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2. 6:2;
1/16 финала: Александр Зверев (Германия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.
1/8 финала: Александр Зверев (Германия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:
1/4 финала: Рафаэль Ходар (Испания, 27).
Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:
полуфинал: Андрей Рублёв (Россия, 13);
финал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).