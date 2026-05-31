Теннис Новости

Зверев — 4-й за 36 лет игрок, шесть раз подряд выходивший в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым с 1990 года игроком, шесть раз подряд выходившим в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 мая, в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Зверев обыграл нидерландского спортсмена Йеспера де Йонга, занимающего в мировом рейтинге 106-е место (7:6 (7:3), 6:4, 6:1). Серия выходов Зверева в 1/4 финала турнира в Париже началась в 2021 году.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		4 1
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее подобного достигали Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания) и Новак Джокович (Сербия).

В следующем круге Зверев сразится с 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром, ранее обыгравшим Пабло Карреньо-Бусту.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
