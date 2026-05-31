Ольховский: 1/4 финала «Ролан Гаррос» — очень хорошо, но Андреевой по силам пройти дальше

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге она обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:2.

«Считаю, что четвертьфинал «Ролан Гаррос» — уже очень хороший результат для Мирры. Но у неё шанс на полуфинал и даже побороться там — Андреевой по силам пройти ещё дальше. Но до победы ещё три матча, давайте пока не будем об этом. Конечно, это было бы здорово, но путь не близкий, соперники тяжёлые. Будут тяжёлые матчи, и всё зависит от неё самой», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.