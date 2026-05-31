Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: 1/4 финала «Ролан Гаррос» — очень хорошо, но Андреевой по силам пройти дальше

Ольховский: 1/4 финала «Ролан Гаррос» — очень хорошо, но Андреевой по силам пройти дальше
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге она обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:35 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Хиль Белен Тайхман
170
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

«Считаю, что четвертьфинал «Ролан Гаррос» — уже очень хороший результат для Мирры. Но у неё шанс на полуфинал и даже побороться там — Андреевой по силам пройти ещё дальше. Но до победы ещё три матча, давайте пока не будем об этом. Конечно, это было бы здорово, но путь не близкий, соперники тяжёлые. Будут тяжёлые матчи, и всё зависит от неё самой», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка
Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android