«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 31 мая
Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч восьмого игрового для.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 4-й круг. Результаты на 31 мая:
- Марта Костюк (Украина, 15) — Ига Швёнтек (Польша, 3) — 7:5, 6:1;
- Сорана Кырстя (Румыния, 18) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:3, 7:6 (7:4);
- Элина Свитолина (Украина, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 4:6, 6:4, 6:0;
- Мирра Андреева (Россия, 8) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR) — 6:3, 6:2.
Материалы по теме
Комментарии