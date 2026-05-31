Мирра Андреева — самый молодой игрок со времён Хингис, достигший трёх четвертьфиналов «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева (19 лет 25 дней на момент начала турнира) стала самым молодым игроком, достигшим трёх и более подряд четвертьфиналов в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» со времён Мартины Хингис (18 лет 236 дней) в 1999 году.

Сегодня, 31 мая, Мирра в четвёртом круге обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (170-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2. За выход в полуфинал соревнований россиянка поспорит с 36-летней румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

В 2025 году Андреева дошла до четвертьфинала, уступив Лоис Буассон, а в 2024-м на стадии полуфинала уступила итальянке Жасмин Паолини.