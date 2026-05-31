«Я сильнее ментально и физически». Андреева — после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге она обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:2.

― Я была очень сфокусирована, пыталась играть агрессивно и сказала себе, что не могу ошибаться так, как на первой неделе. Очень довольна тем, как играла сегодня.

— Ты начинаешь чувствовать дополнительное давление, потому что финал близко?

— Сейчас ― нет. Я просто счастлива, что играю в хороший теннис. Может, завтра это изменится, но не сейчас.

— Ты чувствуешь себя другой Миррой, если сравнивать с прошлым годом?

— В каком-то смысле, да. Знаю, как готовиться к тому, если что-то идёт не по плану. Теперь я к такому готова и приспособлена. Я сильнее ментально и физически. Я чувствую, что мне есть, в чём прибавлять, но я играю иначе, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.