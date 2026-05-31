Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я сильнее ментально и физически». Андреева — после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

«Я сильнее ментально и физически». Андреева — после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге она обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:35 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Хиль Белен Тайхман
170
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

― Я была очень сфокусирована, пыталась играть агрессивно и сказала себе, что не могу ошибаться так, как на первой неделе. Очень довольна тем, как играла сегодня.

— Ты начинаешь чувствовать дополнительное давление, потому что финал близко?
— Сейчас ― нет. Я просто счастлива, что играю в хороший теннис. Может, завтра это изменится, но не сейчас.

— Ты чувствуешь себя другой Миррой, если сравнивать с прошлым годом?
— В каком-то смысле, да. Знаю, как готовиться к тому, если что-то идёт не по плану. Теперь я к такому готова и приспособлена. Я сильнее ментально и физически. Я чувствую, что мне есть, в чём прибавлять, но я играю иначе, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка
Мирра четвёртый раз вышла в 1/4 финала ТБШ! А на «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android