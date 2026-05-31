Андреева: кричалка болельщиков Тайхман до сих пор сидит в моей голове
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, рассказала, что после матча у неё в голове осталась кричалка болельщиков её соперницы в четвёртом круге турнира, швейцарки Хиль Белен Тайхман. Андреева одержала победу со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:35 МСК
Мирра Андреева
6
Хиль Белен Тайхман
— Ты поёшь себе какую-то песню, чтобы оставаться в фокусе?
— Если что-то я слышу в день матча, это может застрять. Но сейчас единственная вещь, которая засела в моей голове, это кричалка, которой подбадривали мою соперницу. До сих пор слышу это, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В следующем круге Андреева сразится с Сораной Кырстей.
