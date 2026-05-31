«Мы не на сеансе психотерапии, так что скажу просто». Швёнтек — о нервах в матче с Костюк

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему нервничала в матче с украинкой Мартой Костюк в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Швёнтек проиграла со счётом 5:7, 1:6.

— Можешь ли ты объяснить, почему сегодня так сильно нервничала? В чём причина? Есть ли у тебя идея, почему, например, твой форхенд полностью выбил тебя из игры?

— Ну, я имею в виду… Мы не на сеансе психотерапии, так что скажу просто. Причин может быть много. Лучше поработаю над этим сама. В прошлом году мне немного сложнее справляться со стрессом. Особенно пик был в Индиан-Уэллсе в этом сезоне. Сегодня чувствовала себя не в своей тарелке, понимаешь… Я допускала ошибки, которых не хотела делать. Хотела играть аккуратно, но мяч летел куда угодно. Вдруг эти ощущения вернулись. Пыталась работать над этим внутренним диалогом. Но сегодня было тяжело. Всё как‑то резко пошло вниз, и я играла всё хуже и хуже, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.