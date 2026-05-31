«Не так строга к себе». Кырстя рассказала, не передумала ли она завершать карьеру

18-я ракетка мира, 36-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала, собирается ли она всё ещё завершить карьеру в конце года. Сегодня, 31 мая, спортсменка вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», обыграв китаянку Ван Сиюй — 6:3, 7:6 (7:4).

— Если бы сегодня тебе пришлось поставить на себя деньги, будешь ли ты продолжать играть или действительно примешь решение остановиться? Как ты сказала, у тебя никогда раньше не было той стабильности, что сейчас. Было бы очень жаль, если бы ты остановилась…

— Да, абсолютно. Думаю, этот год идёт гораздо лучше, чем я ожидала. Пришла в свой последний год с желанием уйти из спорта с поднятой головой, действительно хорошо выступить. Но не думала, что всё сложится так удачно. Мне ещё и очень нравится. За последние пару лет я поняла, как сильно люблю этот вид спорта. Усердно работаю, но при этом получаю удовольствие. Это немного видно. Я соперница, хочу выигрывать каждый матч. Но в то же время не оказываю на себя такого давления и не так строга к себе. На данный момент решение не изменилось. Особо не думала об этом, просто пытаюсь проживать по неделям. Не собираюсь ничего менять, не буду сейчас пытаться корректировать что‑то или давить на себя. Конечно, будем оценивать всё по ходу, но пока решение то же самое, — сказала Кырстя на пресс-конференции.